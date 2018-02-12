АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Сокровища Али- Бабы: В недрах пещеры Мата-Таш и среднеазиатских аналогах ценности охраняются незримыми духами
EUR 71.39 USD 58.17
Курс валют на 10.02.2018

Звезда «Реальных пацанов» Николай Наумов приедет в Белгород

Николай Наумов, являющийся звездой телесериала «Реальные пацаны», четырнадцатого февраля выступит в Белгороде в Центре молодежной инициативы.

Звезда «Реальных пацанов» Николай Наумов приедет в Белгород

Встреча с актёром будет посвящена православным ценностям. Данное мероприятие организовано при поддержке митрополии города Белгород. Гости смогут услышать не только лекцию от «Коляна», но и задать интересующие вопросы звезде «Реальных пацанов». Не стоит удивляться данному выбору со стороны белгородской митрополии, так как артист очень известен среди молодежи.

Творческую карьеру Николай Наумов начал ещё в КВН. После чего актёр начал сниматься в кино и телесериалах. В свои тридцать пять лет молодой человек успел сняться во многих отечественных комедиях, а именно «Корпоратив», «Няньки», «Беременный» и другие. Начало встречи со знаменитым российским актёром запланировано на три часа дня. Каждый желающий имеет возможность посетить выступление артиста, благодаря бесплатному входу.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 04:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда «Реальных пацанов» Николай Наумов приедет
К утру 12 февраля в Москве может выпасть до 6 см
«Почта России» планирует с марта поднять цены на
Собянин сообщил про открытие новых станций
Зимние Олимпийские игры-2018 находятся под
Объём посылок, получаемых россиянами из-за
ЦРУ отрицает сообщения касательно выплаты
Авторы отложили выпуск обновления популярной игры
Стамбул: Состоялась встреча пресс-секретаря
Канадские хоккеистки разгромили россиянок в
Белый дом поддержал Израиль вследствие инцидента
YouTube отнёс видео о заточке ножей к детскому
Саакашвили заявил, его прабабушка спасла Сталина
Иван Ургант отказался сниматься в «Гардемаринах»
Энтузиасты запустили Windows 10 для ARM на
Способность Homo sapiens к рисованию ученые
Светскую львицу Алену Кравец не узнали на фото
Житель Сочи сдал билет на Ан-148 и избежал гибели
Компания Blackmagic объявила про выход бюджетной
Анна Седокова поведала о своей травме и способе
Эксперты: Программное обеспечение для
В Британии провели повторное исследование обломка
Алексей Панин опубликовал снимок голых
Джастин Тимберлейк устроил повторно «момент
Оксана Самойлова показала на видео, как покатала
Представлена рестайлинговая версия седана Lifan
Сергей Лазарев рассказал постыдную правду о Лере
Николай Басков и «Дискотека Авария» приготовили
Hyundai Kona Electric 2019 может превзойти
Поклонники сравнили Светлану Лободу с Ким
Просмотреть все новости