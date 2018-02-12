Звезда «Реальных пацанов» Николай Наумов приедет в Белгород

Встреча с актёром будет посвящена православным ценностям. Данное мероприятие организовано при поддержке митрополии города Белгород. Гости смогут услышать не только лекцию от «Коляна», но и задать интересующие вопросы звезде «Реальных пацанов». Не стоит удивляться данному выбору со стороны белгородской митрополии, так как артист очень известен среди молодежи.Творческую карьеру Николай Наумов начал ещё в КВН. После чего актёр начал сниматься в кино и телесериалах. В свои тридцать пять лет молодой человек успел сняться во многих отечественных комедиях, а именно «Корпоратив», «Няньки», «Беременный» и другие. Начало встречи со знаменитым российским актёром запланировано на три часа дня. Каждый желающий имеет возможность посетить выступление артиста, благодаря бесплатному входу.