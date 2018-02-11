«Газпром» рассказал про возможный дефицит в Европе газа на ближайшие 10 лет

Многими аналитиками утверждается, что Европе придется столкнуться в скором времени с газовым кризисом и резким ростом цен, отметил зампред. Так же добавил, что Европа, приняв решение об отказе от необходимости дополнительного газа, не совсем точно рассчитала свои возможности. Даже при условии реализации планов, в случае необходимости, получения его из источников вне России.Расчет поставок газа из США останется «Скромным и дорогим. В основном будет придерживаться Азиатское направление», полагает Медведев. При всем этом, Россия может организовать поставки необходимых Европе объемов газа, даже несмотря на предстоящее увеличение экспорта топлива на территорию Китая.