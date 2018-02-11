АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Сокровища Али- Бабы: В недрах пещеры Мата-Таш и среднеазиатских аналогах ценности охраняются незримыми духами
EUR 71.39 USD 58.17
Курс валют на 10.02.2018

«Газпром» рассказал про возможный дефицит в Европе газа на ближайшие 10 лет

На газовом рынке Европы Россия может увеличить свою долю в 2019 году, которая составит показатель до 40 процентов, но не исключается, что странам ЕС необходимо вести подготовку к возможному росту цен и дефициту на топливо. Заявление по этому поводу поступило от зампреда правления «Газпрома» Александра Медведева, в интервью для агентства Reuters.

Многими аналитиками утверждается, что Европе придется столкнуться в скором времени с газовым кризисом и резким ростом цен, отметил зампред. Так же добавил, что Европа, приняв решение об отказе от необходимости дополнительного газа, не совсем точно рассчитала свои возможности. Даже при условии реализации планов, в случае необходимости, получения его из источников вне России.
«Газпром» рассказал про возможный дефицит в Европе газа на ближайшие 10 лет


Расчет поставок газа из США останется «Скромным и дорогим. В основном будет придерживаться Азиатское направление», полагает Медведев. При всем этом, Россия может организовать поставки необходимых Европе объемов газа, даже несмотря на предстоящее увеличение экспорта топлива на территорию Китая.
dzen / Экономика / Главные новости
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 20:22
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда «Реальных пацанов» Николай Наумов приедет
К утру 12 февраля в Москве может выпасть до 6 см
«Почта России» планирует с марта поднять цены на
Собянин сообщил про открытие новых станций
Зимние Олимпийские игры-2018 находятся под
Объём посылок, получаемых россиянами из-за
ЦРУ отрицает сообщения касательно выплаты
Авторы отложили выпуск обновления популярной игры
Стамбул: Состоялась встреча пресс-секретаря
Канадские хоккеистки разгромили россиянок в
Белый дом поддержал Израиль вследствие инцидента
YouTube отнёс видео о заточке ножей к детскому
Саакашвили заявил, его прабабушка спасла Сталина
Иван Ургант отказался сниматься в «Гардемаринах»
Энтузиасты запустили Windows 10 для ARM на
Способность Homo sapiens к рисованию ученые
Светскую львицу Алену Кравец не узнали на фото
Житель Сочи сдал билет на Ан-148 и избежал гибели
Компания Blackmagic объявила про выход бюджетной
Анна Седокова поведала о своей травме и способе
Эксперты: Программное обеспечение для
В Британии провели повторное исследование обломка
Алексей Панин опубликовал снимок голых
Джастин Тимберлейк устроил повторно «момент
Оксана Самойлова показала на видео, как покатала
Представлена рестайлинговая версия седана Lifan
Сергей Лазарев рассказал постыдную правду о Лере
Николай Басков и «Дискотека Авария» приготовили
Hyundai Kona Electric 2019 может превзойти
Поклонники сравнили Светлану Лободу с Ким
Просмотреть все новости