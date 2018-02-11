«Газпром» рассказал про возможный дефицит в Европе газа на ближайшие 10 лет
На газовом рынке Европы Россия может увеличить свою долю в 2019 году, которая составит показатель до 40 процентов, но не исключается, что странам ЕС необходимо вести подготовку к возможному росту цен и дефициту на топливо. Заявление по этому поводу поступило от зампреда правления «Газпрома» Александра Медведева, в интервью для агентства Reuters.
Многими аналитиками утверждается, что Европе придется столкнуться в скором времени с газовым кризисом и резким ростом цен, отметил зампред. Так же добавил, что Европа, приняв решение об отказе от необходимости дополнительного газа, не совсем точно рассчитала свои возможности. Даже при условии реализации планов, в случае необходимости, получения его из источников вне России.
Расчет поставок газа из США останется «Скромным и дорогим. В основном будет придерживаться Азиатское направление», полагает Медведев. При всем этом, Россия может организовать поставки необходимых Европе объемов газа, даже несмотря на предстоящее увеличение экспорта топлива на территорию Китая.
Многими аналитиками утверждается, что Европе придется столкнуться в скором времени с газовым кризисом и резким ростом цен, отметил зампред. Так же добавил, что Европа, приняв решение об отказе от необходимости дополнительного газа, не совсем точно рассчитала свои возможности. Даже при условии реализации планов, в случае необходимости, получения его из источников вне России.
Расчет поставок газа из США останется «Скромным и дорогим. В основном будет придерживаться Азиатское направление», полагает Медведев. При всем этом, Россия может организовать поставки необходимых Европе объемов газа, даже несмотря на предстоящее увеличение экспорта топлива на территорию Китая.
dzen / Экономика / Главные новости
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 20:22