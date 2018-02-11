Беременную Еву Лонгорию с супругом Хосе Бастоном журналисты сфотографировали во время прогулки

Еву Лонгорию в последнее время редко можно увидеть на публичных мероприятиях и на людях в целом. Беременная киноактриса как можно больше времени проводит со своей семьей. И вот на днях журналистам удалось заснять будущую мамочку во время прогулки в Беверли-Хиллз с супругом Хосе Бастоном.Знаменитости смотрелись очень влюбленными и безумно счастливыми. Как сообщают корреспонденты, они шли в сторону одного из ресторанов в Беверли-Хиллз, чтобы пообедать. Судя по опубликованным фотоснимкам, которые моментально разлетелись по интернету, Хосе с большой нежностью и трепетом относится к Еве, которая на данный момент беременна их совместным ребенком.Стоит напомнить, что о будущем пополнении в семье знаменитости «Отчаянных домохозяек» стало известно многим в конце ушедшего года. Ева Лонгория вместе со своим мужем Хосе Бастоном связали себя узами брака весной 2016 года. До своего бракосочетания их отношения длились три года. Для киноактрисы этот ребенок будет первым.