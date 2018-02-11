АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Сокровища Али- Бабы: В недрах пещеры Мата-Таш и среднеазиатских аналогах ценности охраняются незримыми духами
EUR 71.39 USD 58.17
Курс валют на 10.02.2018

Беременную Еву Лонгорию с супругом Хосе Бастоном журналисты сфотографировали во время прогулки

Еву Лонгорию с супругом Хосе Бастоном журналисты засняли во время прогулки в Беверли-Хиллз, когда они шли в один из известных ресторанов города на обед.

Беременную Еву Лонгорию с супругом Хосе Бастоном журналисты сфотографировали во время прогулки


Еву Лонгорию в последнее время редко можно увидеть на публичных мероприятиях и на людях в целом. Беременная киноактриса как можно больше времени проводит со своей семьей. И вот на днях журналистам удалось заснять будущую мамочку во время прогулки в Беверли-Хиллз с супругом Хосе Бастоном.

Знаменитости смотрелись очень влюбленными и безумно счастливыми. Как сообщают корреспонденты, они шли в сторону одного из ресторанов в Беверли-Хиллз, чтобы пообедать. Судя по опубликованным фотоснимкам, которые моментально разлетелись по интернету, Хосе с большой нежностью и трепетом относится к Еве, которая на данный момент беременна их совместным ребенком.

Стоит напомнить, что о будущем пополнении в семье знаменитости «Отчаянных домохозяек» стало известно многим в конце ушедшего года. Ева Лонгория вместе со своим мужем Хосе Бастоном связали себя узами брака весной 2016 года. До своего бракосочетания их отношения длились три года. Для киноактрисы этот ребенок будет первым.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 19:40
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда «Реальных пацанов» Николай Наумов приедет
К утру 12 февраля в Москве может выпасть до 6 см
«Почта России» планирует с марта поднять цены на
Собянин сообщил про открытие новых станций
Зимние Олимпийские игры-2018 находятся под
Объём посылок, получаемых россиянами из-за
ЦРУ отрицает сообщения касательно выплаты
Авторы отложили выпуск обновления популярной игры
Стамбул: Состоялась встреча пресс-секретаря
Канадские хоккеистки разгромили россиянок в
Белый дом поддержал Израиль вследствие инцидента
YouTube отнёс видео о заточке ножей к детскому
Саакашвили заявил, его прабабушка спасла Сталина
Иван Ургант отказался сниматься в «Гардемаринах»
Энтузиасты запустили Windows 10 для ARM на
Способность Homo sapiens к рисованию ученые
Светскую львицу Алену Кравец не узнали на фото
Житель Сочи сдал билет на Ан-148 и избежал гибели
Компания Blackmagic объявила про выход бюджетной
Анна Седокова поведала о своей травме и способе
Эксперты: Программное обеспечение для
В Британии провели повторное исследование обломка
Алексей Панин опубликовал снимок голых
Джастин Тимберлейк устроил повторно «момент
Оксана Самойлова показала на видео, как покатала
Представлена рестайлинговая версия седана Lifan
Сергей Лазарев рассказал постыдную правду о Лере
Николай Басков и «Дискотека Авария» приготовили
Hyundai Kona Electric 2019 может превзойти
Поклонники сравнили Светлану Лободу с Ким
Просмотреть все новости