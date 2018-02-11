Виктория Боня улетела из холодной Москвы в теплое Монако

Боня сегодня опубликовала новый снимок на своей странице в социальной сети Instagram, на котором звезда позирует в самолете. В качестве комментария к нему девушка отметила, что решила отправиться в Монако. Вернуться обратно в Москву Виктория планирует в марте, когда погода будет более теплой.Многие пользователи в комментариях к этой записи написали, что тоже были бы не прочь переждать холодный февраль где-нибудь в теплых краях.Некоторых заинтересовал тот факт, с какой целью отправилась Виктория в Монако: по работе или все же действительно согреться от холодной Москвы? Еще одним вопросом, который, скорее всего, так и останется загадкой, является то, одна ли звезда улетела или компанию ей составил таинственный ухажер?Чтобы как-то порадовать своих подписчиков, Боня решила устроить небольшой конкурс. Каждый, кто хочет поучаствовать, должен будет оставить любой комментарий под последней публикацией, а затем Виктория выберет одного случайного победителя.В качестве приза будет возможность прорекламировать себя или свой бизнес на странице Бони в течение 24 часов.