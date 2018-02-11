Подмосковье: Техника расчищает место крушения самолета Ан-148

Самолёт «Саратовских авиалиний», взлетевший из столичного Домодедово в направлении Орска, оказался неисправен. Об этом сообщил диспетчеру пилот АН-148, обнаруживший проблему с воздушным судном за несколько минут до трагедии. Авиалайнеру было предложено осуществить экстренную посадку в Жуковском, однако до места приземления АН-148 не долетел, ибо отказал один из двигателей…В данный момент в Раменский район, к селу Степановское направлены тракторы и снегоочистители, которые должны «проложить» дороги для спецтехники. Тяжёлая техника готова приступить к поисково-спасательной операции. Создан оперативный штаб, куда вошёл глава Раменского района. Штаб выдвинулся к месту ЧП.Как стало известно, на борту АН-148 в момент падения находились 65 пассажиров и 6 человек, представлявших экипаж самолёта. Шансы выжить у людей, попавших в авиакатастрофу, крайне низки. При этом сообщается, что поиски выживших пассажиров и членов экипажа рейса Москва – Орск или тел погибших в катастрофе будут вестись круглосуточно.