Стало известно о гибели 71 человека в катастрофе Ан-148

После поисково-спасательных работ в Подмосковье на месте падения самолета Ан-148 выживших обнаружено не было. Такую информацию СМИ предоставила пресс-служба вертолетной поисково-спасательной бригады отряда «Ангел», привлеченного к операции спасения.На борту самолета находились более 70 человек, из которых 65 – пассажиры, все считаются погибшими.Следственным комитетом России, как сообщает пресс-служба комитета, уже начато уголовное производство в связи с фактом авиакатастрофы, предварительно подозревается нарушение правил безопасности и судна.Лайнер Ан-148 потерпел крушение сегодня днем всего через несколько минут после старта из домодедовского аэропорта. Судно упало в районе подмосковных поселков Заворово и Степановское.Рядом с обломками самолета были найдены и части вертолета (предположительно, принадлежащего «Почте России»). Однако, как известно, пресс-службе ведомства опровергают эту информацию, более того, «Почта России» не владеет вертолетами.очта России» не владеет вертолетами.