Анастасию Волочкову осудили за новый видеоролик

Подписчики Волочковой возмущены её поведением. Недавно балерина разместила ролик, на котором запечатлено как она танцует у себя во дворе на снегу. Поклонники танцовщицы предположили, что Анастасия опять начала злоупотреблять алкогольными напитками. Они считают, что только в таком состоянии можно танцевать в день крушения самолета Ан-148, который разбился в Подмосковье.Фолловеры спросили Волочкову, не стыдно ли ей веселиться в тот момент, когда умирают люди. Также некоторые уточнили у балерины, в трезвом ли она состоянии. Видеоролик Анастасии Волочковой в течение двух часов сумел собрать свыше 78 тысяч просмотров, а также множество осудительных комментариев от её многочисленных фолловеров.