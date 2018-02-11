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Анастасию Волочкову осудили за новый видеоролик

Анастасия Волочкова опять оказалась в центре скандала. Интернет-пользователи были возмущены, что известная отечественная балерина в трагический день обнародовала весёлый видеоролик. На данном видео запечатлено как она танцует.

Анастасию Волочкову осудили за новый видеоролик

Подписчики Волочковой возмущены её поведением. Недавно балерина разместила ролик, на котором запечатлено как она танцует у себя во дворе на снегу. Поклонники танцовщицы предположили, что Анастасия опять начала злоупотреблять алкогольными напитками. Они считают, что только в таком состоянии можно танцевать в день крушения самолета Ан-148, который разбился в Подмосковье.

Фолловеры спросили Волочкову, не стыдно ли ей веселиться в тот момент, когда умирают люди. Также некоторые уточнили у балерины, в трезвом ли она состоянии. Видеоролик Анастасии Волочковой в течение двух часов сумел собрать свыше 78 тысяч просмотров, а также множество осудительных комментариев от её многочисленных фолловеров.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 21:06
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