В Санкт-Петербурге могут появиться три новых памятника

Обсуждению подлежат 3 эскизных проекта. Первый подготовила межрегиональная общественная организация "Женское православно-патриотическое общество". Ими предложено установить на Якорной площади в Кронштадте памятник "Триумф Российского флота". Это десятиметровая в ширину стела с мозаичной копией известной одноименной картины. Её высота будет 7,5 м. На картине изображен проходивший в 1723 году первый парад морского российского флота в Кронштадте.В рамках Большой Посадской улицы предложено установить памятник советскому поэту, журналисту - М. А. Дудину. Агентством "Нескучный сад" вынесено предложение установить в Советском Переулке монумент Жанне д'Арк. В случае его одобрения, московские жители смогут его увидеть между третьей и четвёртой Красноармейскими улицами.