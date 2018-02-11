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Алена Апина рассказала зрителям, что пыталась забеременеть долгих 9 лет

Алена Апина призналась, что долгих 9 лет пыталась родить ребенка.

Алена Апина рассказала зрителям, что пыталась забеременеть долгих 9 лет


У знаменитой группы «Комбинация» в нынешнем году будет 30-летний юбилей. По такому поводу Андрей Малахов в свою телестудию позвал всех причастных к этому коллективу, среди которых была бывшая исполнительница Алена Апина. А компанию певице составила ее подросшая дочка Ксения.

Певица поведала, что Ксения очень желанный ребенок. Целых девять лет артистка делала попытки забеременеть и выносить ребенка. Но, в конце концов, ее девочка родилась на свет благодаря суррогатной матери.

На данный момент Ксения для мамы является самой лучшей подругой, стилистом, советчиком и даже психотерапевтом. Артистка очень гордится своим ребенком, тем более, что далась она ей очень сложно.

Стоит напомнить, что певица связала себя узами брака с продюсером, бизнесменом, кинорежиссером и киноактером Александром Иратовым. В 2001 году у них родилась дочка, а в 2016 году возлюбленные расстались и прожили вместе целых 25 лет.

Бывший супруг знаменитости поделился, что у них была самая обычная семья, но все закончилось, к сожалению разводом. Во всем плохом он обвинил себя, а все хорошее – это заслуга супруги.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 18:54
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