Алена Апина рассказала зрителям, что пыталась забеременеть долгих 9 лет

У знаменитой группы «Комбинация» в нынешнем году будет 30-летний юбилей. По такому поводу Андрей Малахов в свою телестудию позвал всех причастных к этому коллективу, среди которых была бывшая исполнительница Алена Апина. А компанию певице составила ее подросшая дочка Ксения.Певица поведала, что Ксения очень желанный ребенок. Целых девять лет артистка делала попытки забеременеть и выносить ребенка. Но, в конце концов, ее девочка родилась на свет благодаря суррогатной матери.На данный момент Ксения для мамы является самой лучшей подругой, стилистом, советчиком и даже психотерапевтом. Артистка очень гордится своим ребенком, тем более, что далась она ей очень сложно.Стоит напомнить, что певица связала себя узами брака с продюсером, бизнесменом, кинорежиссером и киноактером Александром Иратовым. В 2001 году у них родилась дочка, а в 2016 году возлюбленные расстались и прожили вместе целых 25 лет.Бывший супруг знаменитости поделился, что у них была самая обычная семья, но все закончилось, к сожалению разводом. Во всем плохом он обвинил себя, а все хорошее – это заслуга супруги.