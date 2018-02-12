К утру 12 февраля в Москве может выпасть до 6 см снега

Данную информацию представил Петр Бирюков, являющийся заместителем московского градоначальника. По словам чиновника, городские власти дали распоряжение работникам коммунальных служб приводить московские улицы в порядок. Бирюков отметил, что для ликвидации последствий ожидаемого снегопада проводят прометание столичной улично-дорожной сети, а также противогололедную её обработку.По словам Бирюкова, коммунальщики особенно пристальное внимание уделят социально важным объектам, имеющимся на московских улицах, подходам к станциям метро, тротуарам, остановкам городского транспорта. Чиновник отдельно обратился к автомобилистам российской столицы с просьбой соблюдать ПДД, правила парковки, чтобы не создавать в итоге преграды для работы автотранспорта коммунальных служб.