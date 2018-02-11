Канадские хоккеистки разгромили россиянок в первом матче Олимпиады

Канадские хоккеистки разгромили команду россиянок в первом матче Олимпиады.



На проходящих в Южной Корее Олимпийских играх отечественные хоккеистки испытали первое поражение. Сборная Канады сумела обойти российских спортсменок во время первой игры в рамках группового этапа.



Напомним, на Олимпийских играх в южнокорейском городе Пхенчхане российские спортсмены из России участвуют как «Олимпийские атлеты из России» из-за отстранения участников сборной России после допингового скандала.



Счет игры со сборной Канады – 5:0, матч проходил на университетском стадионе Квандон. В хоккейном турнире всего участвуют восемь сборных, кроме канадцев уже одержали победу девушки из сборной США (в игре с Финляндией).



Послезавтра, 13 февраля, их команда встретится с российскими хоккеистками.



Олимпийские игры в Пхенчхане закончатся 25 февраля.