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Канадские хоккеистки разгромили россиянок в первом матче Олимпиады

Канадские хоккеистки разгромили команду россиянок в первом матче Олимпиады.

На проходящих в Южной Корее Олимпийских играх отечественные хоккеистки испытали первое поражение. Сборная Канады сумела обойти российских спортсменок во время первой игры в рамках группового этапа.

Напомним, на Олимпийских играх в южнокорейском городе Пхенчхане российские спортсмены из России участвуют как «Олимпийские атлеты из России» из-за отстранения участников сборной России после допингового скандала.

Счет игры со сборной Канады – 5:0, матч проходил на университетском стадионе Квандон. В хоккейном турнире всего участвуют восемь сборных, кроме канадцев уже одержали победу девушки из сборной США (в игре с Финляндией).

Послезавтра, 13 февраля, их команда встретится с российскими хоккеистками.

Олимпийские игры в Пхенчхане закончатся 25 февраля.
Спорт
Добавил: tidings Вчера, 23:10
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