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Фанаты недовольны излишней откровенностью Ким Кардашьян

Ким Кардашьян, являющаяся знаменитой американской моделью, возмутила интернет-пользователей своей новой фотографией в соцсети Instagram.

Фанаты недовольны излишней откровенностью Ким Кардашьян

Ким Кардашьян в рамках Instagram обнародовала очередную публикацию. На данном снимке звезда без капли стеснения показывает свою пышную грудь, которую слегка прикрыла рукой и халатом белого цвета.

Фанаты недовольны излишней откровенностью Ким Кардашьян

Многие фанаты обвинили американскую модель в аморальном поведении. Поклонники считают, что супруга уважаемого рэп-исполнителя Канье Уэйста и мать трёх детей, ведет себя неприлично, выкладывая столь пикантные публикации. Фолловеры отмечают, что с очередной фотографией Ким Кардашьян выходит за грани допустимого. Снимок знаменитости в течение восемнадцати часов сумел собрать около двух миллионов отметок «Мне нравится» и более 20 тысяч комментариев.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 20:45
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