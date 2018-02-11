Фанаты недовольны излишней откровенностью Ким Кардашьян

Ким Кардашьян в рамках Instagram обнародовала очередную публикацию. На данном снимке звезда без капли стеснения показывает свою пышную грудь, которую слегка прикрыла рукой и халатом белого цвета.Многие фанаты обвинили американскую модель в аморальном поведении. Поклонники считают, что супруга уважаемого рэп-исполнителя Канье Уэйста и мать трёх детей, ведет себя неприлично, выкладывая столь пикантные публикации. Фолловеры отмечают, что с очередной фотографией Ким Кардашьян выходит за грани допустимого. Снимок знаменитости в течение восемнадцати часов сумел собрать около двух миллионов отметок «Мне нравится» и более 20 тысяч комментариев.