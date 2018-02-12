«Почта России» планирует с марта поднять цены на отправку писем и бандеролей

ФГУП «Почта России» - эта государственная компания на данный момент является основным поставщиком почтовых отправлений для жителей РФ. Так, только за прошлый год сотрудники государственной почтовой сети доставили жителям России 275 миллионов бандеролей из-за границы! Далее работать по прежним тарифам «Почта России» не посчитала возможным. В антимонопольную службу руководство «Почты России» подало расчёты и прошение о поднятии расценок на 16,2%. Но антимонопольщики с данными цифрами не согласились, поэтому подорожание для клиентов почтовой сети окажется лишь чуть более пяти процентов.Так, для отправки заказного письма, чей вес не превышает 20 г, потребуется наклеить марок не на 41 рубль (как сейчас), а на 46 рублей. Стоимость отправки заказной бандероли возрастёт с 60 до 66 рублей, ценное письмо «подорожает» на 10 рублей.По предварительным данным, рост тарифов не распространится на пересылку обычных бандеролей. Также известно, что ввод новых расценок на услуги «Почты России» ожидается не ранее марта 2018 года.