АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Сокровища Али- Бабы: В недрах пещеры Мата-Таш и среднеазиатских аналогах ценности охраняются незримыми духами
EUR 71.39 USD 58.17
Курс валют на 10.02.2018

«Почта России» планирует с марта поднять цены на отправку писем и бандеролей

Российская государственная антимонопольная служба сообщила, что «Почта России» планирует повысить (примерно на 5 процентов) тарифы на отправку бандеролей, посылок и писем. Подорожание услуги от «Почты России» предположительно ожидается в марте текущего года.

«Почта России» планирует с марта поднять цены на отправку писем и бандеролей


ФГУП «Почта России» - эта государственная компания на данный момент является основным поставщиком почтовых отправлений для жителей РФ. Так, только за прошлый год сотрудники государственной почтовой сети доставили жителям России 275 миллионов бандеролей из-за границы! Далее работать по прежним тарифам «Почта России» не посчитала возможным. В антимонопольную службу руководство «Почты России» подало расчёты и прошение о поднятии расценок на 16,2%. Но антимонопольщики с данными цифрами не согласились, поэтому подорожание для клиентов почтовой сети окажется лишь чуть более пяти процентов.

Так, для отправки заказного письма, чей вес не превышает 20 г, потребуется наклеить марок не на 41 рубль (как сейчас), а на 46 рублей. Стоимость отправки заказной бандероли возрастёт с 60 до 66 рублей, ценное письмо «подорожает» на 10 рублей.

По предварительным данным, рост тарифов не распространится на пересылку обычных бандеролей. Также известно, что ввод новых расценок на услуги «Почты России» ожидается не ранее марта 2018 года.
Общество
Добавил: Максим Литвиненко Сегодня, 02:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда «Реальных пацанов» Николай Наумов приедет
К утру 12 февраля в Москве может выпасть до 6 см
«Почта России» планирует с марта поднять цены на
Собянин сообщил про открытие новых станций
Зимние Олимпийские игры-2018 находятся под
Объём посылок, получаемых россиянами из-за
ЦРУ отрицает сообщения касательно выплаты
Авторы отложили выпуск обновления популярной игры
Стамбул: Состоялась встреча пресс-секретаря
Канадские хоккеистки разгромили россиянок в
Белый дом поддержал Израиль вследствие инцидента
YouTube отнёс видео о заточке ножей к детскому
Саакашвили заявил, его прабабушка спасла Сталина
Иван Ургант отказался сниматься в «Гардемаринах»
Энтузиасты запустили Windows 10 для ARM на
Способность Homo sapiens к рисованию ученые
Светскую львицу Алену Кравец не узнали на фото
Житель Сочи сдал билет на Ан-148 и избежал гибели
Компания Blackmagic объявила про выход бюджетной
Анна Седокова поведала о своей травме и способе
Эксперты: Программное обеспечение для
В Британии провели повторное исследование обломка
Алексей Панин опубликовал снимок голых
Джастин Тимберлейк устроил повторно «момент
Оксана Самойлова показала на видео, как покатала
Представлена рестайлинговая версия седана Lifan
Сергей Лазарев рассказал постыдную правду о Лере
Николай Басков и «Дискотека Авария» приготовили
Hyundai Kona Electric 2019 может превзойти
Поклонники сравнили Светлану Лободу с Ким
Просмотреть все новости