АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Сокровища Али- Бабы: В недрах пещеры Мата-Таш и среднеазиатских аналогах ценности охраняются незримыми духами
EUR 71.39 USD 58.17
Курс валют на 10.02.2018

Собянин сообщил про открытие новых станций метрополитена в Москве

В Москве планируют открыть в шаговой доступности новые станции метро для 95 процентов населения. Касательно этого заявлено мэром города Сергеем Собяниным.

Собянин сообщил про открытие новых станций метрополитена в Москве

Столичным градоначальником рассказано, в каких районах российской столицы в текущем году будут открыты новые станции подземки. Московские жители могут рассчитывать на то, что будут запущены новые ветви метрополитена в Рассказовке, Новопеределкино, Солнцево. Примет пассажиров также первый участок кольцевой Большой линии. Салатовую ветку продлят до «Селигерской». Собянин рассказал, что главной целью властей в данном случае является желание сделать метрополитен в шаговой доступности непосредственно для 95% московских жителей.

Проект сооружения новой линии метро в Новую Москву стартует летом 2018 года. В данном случае строителями будет возведено большое электродепо «Сосенки». В Москве в 2018 году планируют создать более 20 остановок метро, а также 50 км путей.
Общество / Главные новости
Добавил: tantan61 Сегодня, 01:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда «Реальных пацанов» Николай Наумов приедет
К утру 12 февраля в Москве может выпасть до 6 см
«Почта России» планирует с марта поднять цены на
Собянин сообщил про открытие новых станций
Зимние Олимпийские игры-2018 находятся под
Объём посылок, получаемых россиянами из-за
ЦРУ отрицает сообщения касательно выплаты
Авторы отложили выпуск обновления популярной игры
Стамбул: Состоялась встреча пресс-секретаря
Канадские хоккеистки разгромили россиянок в
Белый дом поддержал Израиль вследствие инцидента
YouTube отнёс видео о заточке ножей к детскому
Саакашвили заявил, его прабабушка спасла Сталина
Иван Ургант отказался сниматься в «Гардемаринах»
Энтузиасты запустили Windows 10 для ARM на
Способность Homo sapiens к рисованию ученые
Светскую львицу Алену Кравец не узнали на фото
Житель Сочи сдал билет на Ан-148 и избежал гибели
Компания Blackmagic объявила про выход бюджетной
Анна Седокова поведала о своей травме и способе
Эксперты: Программное обеспечение для
В Британии провели повторное исследование обломка
Алексей Панин опубликовал снимок голых
Джастин Тимберлейк устроил повторно «момент
Оксана Самойлова показала на видео, как покатала
Представлена рестайлинговая версия седана Lifan
Сергей Лазарев рассказал постыдную правду о Лере
Николай Басков и «Дискотека Авария» приготовили
Hyundai Kona Electric 2019 может превзойти
Поклонники сравнили Светлану Лободу с Ким
Просмотреть все новости