Собянин сообщил про открытие новых станций метрополитена в Москве

Столичным градоначальником рассказано, в каких районах российской столицы в текущем году будут открыты новые станции подземки. Московские жители могут рассчитывать на то, что будут запущены новые ветви метрополитена в Рассказовке, Новопеределкино, Солнцево. Примет пассажиров также первый участок кольцевой Большой линии. Салатовую ветку продлят до «Селигерской». Собянин рассказал, что главной целью властей в данном случае является желание сделать метрополитен в шаговой доступности непосредственно для 95% московских жителей.Проект сооружения новой линии метро в Новую Москву стартует летом 2018 года. В данном случае строителями будет возведено большое электродепо «Сосенки». В Москве в 2018 году планируют создать более 20 остановок метро, а также 50 км путей.