Зимние Олимпийские игры-2018 находятся под угрозой хакерских атак из-за передовых технологий

Сейчас в южнокорейском Пхёнчхане проблемы с кибербезопасностью приобрели дополнительные черты. Это связано не только с 80-ти километровой близостью границы с Северной Кореей, но и с тем, что проведение спортивных состязаний становятся все более интегрированными с технологиями, в том числе – интеллектуальными, подвергающиеся кибернетическим атакам.Если раньше целью таких атак было осуществление мошенничества в области продажи и покупки билетов, доступности к персональным данным и ІТ-услугам, то сегодня под кибер-угрозами очутились функционирование инфраструктуры стадионов и других объектов, проведение трансляций; злоумышленниками могут быть предприняты атаки на коммуникационные устройства, чтобы распространять дезинформацию или пропаганду.Еще одна опасность от современного кибер-вмшательства – воровство учетных данных, финансовой информации, связанной с активами в криптовалюте.