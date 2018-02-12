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Зимние Олимпийские игры-2018 находятся под угрозой хакерских атак из-за передовых технологий

Для Международного Олимпийского комитета и для стран, принимающих Олимпийские игры, кибербезопасность стала представлять собой головную боль, начиная с 2000-х годов.

Зимние Олимпийские игры-2018 находятся под угрозой хакерских атак из-за передовых технологий


Сейчас в южнокорейском Пхёнчхане проблемы с кибербезопасностью приобрели дополнительные черты. Это связано не только с 80-ти километровой близостью границы с Северной Кореей, но и с тем, что проведение спортивных состязаний становятся все более интегрированными с технологиями, в том числе – интеллектуальными, подвергающиеся кибернетическим атакам.

Если раньше целью таких атак было осуществление мошенничества в области продажи и покупки билетов, доступности к персональным данным и ІТ-услугам, то сегодня под кибер-угрозами очутились функционирование инфраструктуры стадионов и других объектов, проведение трансляций; злоумышленниками могут быть предприняты атаки на коммуникационные устройства, чтобы распространять дезинформацию или пропаганду.

Еще одна опасность от современного кибер-вмшательства – воровство учетных данных, финансовой информации, связанной с активами в криптовалюте.
Общество
Добавил: George21 Сегодня, 00:00
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