Максим Галкин показал, как его сын Гарри читает молитву

На видеоролике, опубликованном Максимом Галкиным, изображено как Гарри читает молитву, при этом звездный отец снимает происходящее на камеру. Интернет-пользователей поразило то, что мальчик в таком возрасте запомнил эти сложные строки, так как не каждый взрослый может похвастаться, что знает их. Под постом шоумен пожелал всем доброго утра и хорошего, светлого воскресенья.Подписчики похвалили Галкина и Примадонну, что рассказывают Гарри и Лизе о церкви, Боге, а также учат с ними молитвы. Пост телеведущего в течение 8 часов сумел собрать свыше одного миллиона отметок «Мне нравится» и более 4 тысяч положительных комментариев от многочисленных поклонников юмориста.