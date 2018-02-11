Максим Галкин показал, как его сын Гарри читает молитву
Известный российский телеведущий и шоумен Максим Галкин обнародовал новый видеоролик, на котором изображено как его сын Гарри читает молитву «Отче наш». Данное видео появилось в соцсети Instagram.
На видеоролике, опубликованном Максимом Галкиным, изображено как Гарри читает молитву, при этом звездный отец снимает происходящее на камеру. Интернет-пользователей поразило то, что мальчик в таком возрасте запомнил эти сложные строки, так как не каждый взрослый может похвастаться, что знает их. Под постом шоумен пожелал всем доброго утра и хорошего, светлого воскресенья.
Подписчики похвалили Галкина и Примадонну, что рассказывают Гарри и Лизе о церкви, Боге, а также учат с ними молитвы. Пост телеведущего в течение 8 часов сумел собрать свыше одного миллиона отметок «Мне нравится» и более 4 тысяч положительных комментариев от многочисленных поклонников юмориста.
На видеоролике, опубликованном Максимом Галкиным, изображено как Гарри читает молитву, при этом звездный отец снимает происходящее на камеру. Интернет-пользователей поразило то, что мальчик в таком возрасте запомнил эти сложные строки, так как не каждый взрослый может похвастаться, что знает их. Под постом шоумен пожелал всем доброго утра и хорошего, светлого воскресенья.
Подписчики похвалили Галкина и Примадонну, что рассказывают Гарри и Лизе о церкви, Боге, а также учат с ними молитвы. Пост телеведущего в течение 8 часов сумел собрать свыше одного миллиона отметок «Мне нравится» и более 4 тысяч положительных комментариев от многочисленных поклонников юмориста.