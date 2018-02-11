Объём посылок, получаемых россиянами из-за границы в 2017 году, увеличился вдвое

Заместитель главы российской таможни Руслан Давыдов рассказал о резком увеличении роста онлайн-торговли. Россияне стали в два раза (если сравнить показатели 2017-го и 2016-го годов) чаще заказывать товары из-за рубежа, используя почтовые отправления. Около 300 миллионов посылок и бандеролей пришли жителям России из-за границы. Главным поставщиков товара для россиян по-прежнему остаётся Китай. Девять из десяти заграничных отправлений в РФ приходятся на долю Поднебесной!Господин Давыдов также поведал, что львиную долю бандеролей и посылок доставила получателям «Почта России», только 10% доставок приходится на иных экспресс-операторов. Заместитель главного таможенника России уверен, что столь сильная страсть россиян к «посылке из-за рубежа» сохранится и в наступившем году, таким образом, вполне вероятно, что 2018-й продемонстрирует нарастающую динамику в сфере онлайн-торговли.В данный момент господин Давыдов отбыл на Первую Всемирную конференцию по таможенному регулированию интернет-торговли, где будут рассмотрены вопросы контроля над растущими потоками онлайн-коммерции.