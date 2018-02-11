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Пользователи уверены, что Виктория Романец решила поддержать супруга в несуществующем бизнесе

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Романец рассказала в социальных сетях, что решила составить мужу Антону Гусеву компанию на его бизнес-мероприятии, однако подписчики уверены, что у него нет никакого бизнеса.

Пользователи уверены, что Виктория Романец решила поддержать супруга в несуществующем бизнесе

Многие поклонники Романец знают, что благодаря своей внешности и славе на «Доме-2» девушка зарабатывает огромные деньги не только на рекламе, но и на различных фотопроектах. Если с доходом Виктории все ясно, то вот чем занимается Антон, является загадкой.

Сегодня Романец рассказала подписчикам, что пришла составить компанию мужу в Крокус Сити Холле, где должно пройти важное мероприятие, посвященное деятельности Гусева. Сам Антон на своей странице в социальных сетях сообщил, что он посетил день рождение компании, с которой строит бизнес и зарабатывает большие деньги.

Пользователи уверены, что Виктория Романец решила поддержать супруга в несуществующем бизнесе

Однако многие пользователи не знают, где работает молодой человек и чем он занимается. Так называемый бизнес Гусева – это сетевой маркетинг, где доход напрямую зависит от продаж других людей. В этой связи поклонники уверены, что назвать Антона бизнесменом нельзя, так как собственного дела он не имеет.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Вчера, 18:15
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