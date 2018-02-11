Пользователи уверены, что Виктория Романец решила поддержать супруга в несуществующем бизнесе

Многие поклонники Романец знают, что благодаря своей внешности и славе на «Доме-2» девушка зарабатывает огромные деньги не только на рекламе, но и на различных фотопроектах. Если с доходом Виктории все ясно, то вот чем занимается Антон, является загадкой.Сегодня Романец рассказала подписчикам, что пришла составить компанию мужу в Крокус Сити Холле, где должно пройти важное мероприятие, посвященное деятельности Гусева. Сам Антон на своей странице в социальных сетях сообщил, что он посетил день рождение компании, с которой строит бизнес и зарабатывает большие деньги.Однако многие пользователи не знают, где работает молодой человек и чем он занимается. Так называемый бизнес Гусева – это сетевой маркетинг, где доход напрямую зависит от продаж других людей. В этой связи поклонники уверены, что назвать Антона бизнесменом нельзя, так как собственного дела он не имеет.