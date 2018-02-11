ЦРУ отрицает сообщения касательно выплаты русскому информатору $100 тысяч

Отмечается, что центральным разведывательным управлением не производилось каких-либо выплат «русскому информатору». В данной истории жертвами обмана стали журналисты, которые опубликовали вымышленную статью касательно удачливого вымогателя. Стоит отметить, что раньше в прессе действительно появились сообщения, что россиянин во время переговоров с АНБ США пообещал спецслужбе передать компромат на Трампа, украденные программные секретные коды.Как стало известно, кода в обмен на денежное вознаграждение представители спецслужбы не получили. Имеются данные, что сотрудникам ЦРУ был якобы предложен только материал про Дональда Трампа, включая данные касательно счетов и переписки. В свою очередь агенты АНБ отказались от такого «слива», сочтя такого рода информацию неподтвержденной.