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ЦРУ отрицает сообщения касательно выплаты русскому информатору $100 тысяч

ЦРУ отмечает, что история про россиянина, который у американской разведки выманил обманом $100 000 000, является вымыслом.

ЦРУ отрицает сообщения касательно выплаты русскому информатору $100 тысяч

Отмечается, что центральным разведывательным управлением не производилось каких-либо выплат «русскому информатору». В данной истории жертвами обмана стали журналисты, которые опубликовали вымышленную статью касательно удачливого вымогателя. Стоит отметить, что раньше в прессе действительно появились сообщения, что россиянин во время переговоров с АНБ США пообещал спецслужбе передать компромат на Трампа, украденные программные секретные коды.

Как стало известно, кода в обмен на денежное вознаграждение представители спецслужбы не получили. Имеются данные, что сотрудникам ЦРУ был якобы предложен только материал про Дональда Трампа, включая данные касательно счетов и переписки. В свою очередь агенты АНБ отказались от такого «слива», сочтя такого рода информацию неподтвержденной.
Политика / Главные новости
Добавил: tantan61 Вчера, 23:40
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