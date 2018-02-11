Одесская Барби взрывает интернет «руками-базуками»

Недавно Валерия Лукьянова в своём микроблоге Instagram рассказала о своих успехах преображения из куклы Барби в Амазонку. Результаты девушки шокировали её многочисленных подписчиков. За два года одесситка добилась невероятных результатов и стала настоящим бодибилдером. Интернет-пользователи заявили, что Валерия могла бы стать примером россиянину Кириллу Терешину, который благодаря синтолу добился больших «рук-базук».По мнению многих поклонников, Лукьянова предпочитает ходить на тренировки без бюстгальтера, что они заметили по публикациям девушки в рамках Instagram. В данной соцсети на Валерию Лукьянову уже подписались свыше 350 тысяч фолловеров.