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Авторы отложили выпуск обновления популярной игры 2017 года

Разработчиками PlayerUnknown's Battlegrounds принято решение по отсрочке выпуска планируемого обновления для игры, запускаемой на платформе персонального компьютера.

Как известно из сообщений, авторами одного из самых популярных шутеров, вышедшим на лидирующие позиции по итогам прошлого года, решено направить все свои усилия на борьбу с потенциальными мошенниками. Как рассказали сами разработчики, в ходе проведения тестов проекта новой версии античит - системы, специалистами был обнаружен целый ряд непредвиденных проблемных моментов.
Авторы отложили выпуск обновления популярной игры 2017 года


В настоящее время командой разработчиков популярной игры PlayerUnknown's Battlegrounds ведутся активные работы по устранению определенных недоработок. Тестирование кода, позволяющего проводить блокировку читеров, начали еще в начале февраля месяца. На данную систему возложена обязанность по защите пользователей от проникновения мошенников, улучшив тем самым игру для честных геймеров.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 23:30
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