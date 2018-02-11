АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Сокровища Али- Бабы: В недрах пещеры Мата-Таш и среднеазиатских аналогах ценности охраняются незримыми духами
EUR 71.39 USD 58.17
Курс валют на 10.02.2018

Стамбул: Состоялась встреча пресс-секретаря Эрдогана и советника Трампа

В турецкой столице встретились Ибрагим Калын, пресс-секретарь президента Турции, и Герберт Макмастер, советник президента США. Два приближённых лица к Трампу и Эрдогану пообщались по поводу проблем, возникших в регионе, и наметили пути совместного противостояния терроризму.


Стамбул: Состоялась встреча пресс-секретаря Эрдогана и советника Трампа


В Стамбуле высокие чиновники из Турции и США провели официальную встречу. Предметом разговора советника президента США Герберта Макмастера и пресс-секретаря главы Турции Ибрагима Калына стала, в первую очередь, военная операция, начатая турецкими военнослужащими 20 января сего года против военизированных курдских отрядов. Как известно, действия против курдских экстремистов в Африне и Идлибе повлекли за собой гибель сотен людей. Несомненно, об этом и говорили Макмастер и Калын во время беседы.
Также не являются секретом противоречия Вашингтона и Стамбула при оценке данных событий: американское правительство поставляют оружие воюющим курдам, турецкие власти утверждают, что данное военные средства используются против турецких военнослужащих и мирного населения. Президент Трамп обещал прекратить поставки вооружения так называемым боевикам СНС, но и по сей день осуществляется переброска оружия курдам.

Добавим, что на встрече в Стамбуле Калын и Макмастер также обсудили долгосрочное сотрудничество США и Турции в регионе.
Политика / Главные новости
Добавил: Максим Литвиненко Вчера, 23:20
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда «Реальных пацанов» Николай Наумов приедет
К утру 12 февраля в Москве может выпасть до 6 см
«Почта России» планирует с марта поднять цены на
Собянин сообщил про открытие новых станций
Зимние Олимпийские игры-2018 находятся под
Объём посылок, получаемых россиянами из-за
ЦРУ отрицает сообщения касательно выплаты
Авторы отложили выпуск обновления популярной игры
Стамбул: Состоялась встреча пресс-секретаря
Канадские хоккеистки разгромили россиянок в
Белый дом поддержал Израиль вследствие инцидента
YouTube отнёс видео о заточке ножей к детскому
Саакашвили заявил, его прабабушка спасла Сталина
Иван Ургант отказался сниматься в «Гардемаринах»
Энтузиасты запустили Windows 10 для ARM на
Способность Homo sapiens к рисованию ученые
Светскую львицу Алену Кравец не узнали на фото
Житель Сочи сдал билет на Ан-148 и избежал гибели
Компания Blackmagic объявила про выход бюджетной
Анна Седокова поведала о своей травме и способе
Эксперты: Программное обеспечение для
В Британии провели повторное исследование обломка
Алексей Панин опубликовал снимок голых
Джастин Тимберлейк устроил повторно «момент
Оксана Самойлова показала на видео, как покатала
Представлена рестайлинговая версия седана Lifan
Сергей Лазарев рассказал постыдную правду о Лере
Николай Басков и «Дискотека Авария» приготовили
Hyundai Kona Electric 2019 может превзойти
Поклонники сравнили Светлану Лободу с Ким
Просмотреть все новости