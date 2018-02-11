Стамбул: Состоялась встреча пресс-секретаря Эрдогана и советника Трампа

В Стамбуле высокие чиновники из Турции и США провели официальную встречу. Предметом разговора советника президента США Герберта Макмастера и пресс-секретаря главы Турции Ибрагима Калына стала, в первую очередь, военная операция, начатая турецкими военнослужащими 20 января сего года против военизированных курдских отрядов. Как известно, действия против курдских экстремистов в Африне и Идлибе повлекли за собой гибель сотен людей. Несомненно, об этом и говорили Макмастер и Калын во время беседы.Также не являются секретом противоречия Вашингтона и Стамбула при оценке данных событий: американское правительство поставляют оружие воюющим курдам, турецкие власти утверждают, что данное военные средства используются против турецких военнослужащих и мирного населения. Президент Трамп обещал прекратить поставки вооружения так называемым боевикам СНС, но и по сей день осуществляется переброска оружия курдам.Добавим, что на встрече в Стамбуле Калын и Макмастер также обсудили долгосрочное сотрудничество США и Турции в регионе.