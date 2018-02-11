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Шэрон Стоун разделась для обложки глянцевого журнала

В свои пятьдесят девять лет известная модель и голливудская актриса Шэрон Стоун с удовольствием одевает провокационные наряды, а также участвует в откровенных фотосессиях. Недавно в интернете появились первые кадры со съемки мартовской обложки Vanity Fair.

Шэрон Стоун разделась для обложки глянцевого журнала

На данных фото голливудская актриса позирует в кружевном белье чёрного цвета, набросив на плечи «лохматую» шубу. Кружевные босоножки на каблуках и растрепанные волосы идеально дополнили её образ. Шэрон Стоун за здоровый образ жизни. Артистка не употребляет алкоголь и не курит. Вместо кофе актриса по утрам пьёт травяные чаи.

Звезда призналась, что выглядеть мило, грациозно и приветливо, можно без помощи косметики. Актриса сказала, что она не старается выглядеть лучше всех на свете. Также Стоун поведала, что сексуальность — это не только пышная грудь. Сексуальность — это жить настоящим, любить себя и веселиться.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 20:28
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