Шэрон Стоун разделась для обложки глянцевого журнала

На данных фото голливудская актриса позирует в кружевном белье чёрного цвета, набросив на плечи «лохматую» шубу. Кружевные босоножки на каблуках и растрепанные волосы идеально дополнили её образ. Шэрон Стоун за здоровый образ жизни. Артистка не употребляет алкоголь и не курит. Вместо кофе актриса по утрам пьёт травяные чаи.Звезда призналась, что выглядеть мило, грациозно и приветливо, можно без помощи косметики. Актриса сказала, что она не старается выглядеть лучше всех на свете. Также Стоун поведала, что сексуальность — это не только пышная грудь. Сексуальность — это жить настоящим, любить себя и веселиться.