Игорь Николаев сообщил пользователям, что он никогда не пьет перед концертом спиртные напитки

Игорь Николаев – популярный исполнитель и композитор отечественного шоу-бизнеса. Недавно на всеобщее обозрение зрителям попал видеоролик, на котором артист со своими коллегами пьет вино и весело проводит время, который вызвал волну критических замечаний.Исполнителя обвинили в пьянстве, но Николаев отрицает свое пристрастие к спиртным напиткам в рабочее время. Поклонников сразу начал интересовать вопрос, так ли это на самом деле и возможно ли, что артист в таком состоянии выступает перед публикой на концертах.Данный видеоролик исполнитель выложил на своей страничке и подписал, что все происходящее было на репетиции, поэтому они решили немного расслабиться. Но работы на сцене это ни коем образом не касается и с уверенностью заявил, что на рабочем месте артисты не пьют.Поклонники разделились на два противоположных лагеря. Одни полностью его осуждали и сказали, что такое поведение недопустимо показывать всем. А другие решили, что страшного ничего не произошло, ведь, в конце концов, все мы люди и можем немножко себе позволить отдохнуть.