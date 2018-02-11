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Игорь Николаев сообщил пользователям, что он никогда не пьет перед концертом спиртные напитки

Исполнитель Игорь Николаев сообщил поклонникам, что перед концертами никогда не употребляет спиртных напитков.

Игорь Николаев сообщил пользователям, что он никогда не пьет перед концертом спиртные напитки


Игорь Николаев – популярный исполнитель и композитор отечественного шоу-бизнеса. Недавно на всеобщее обозрение зрителям попал видеоролик, на котором артист со своими коллегами пьет вино и весело проводит время, который вызвал волну критических замечаний.

Исполнителя обвинили в пьянстве, но Николаев отрицает свое пристрастие к спиртным напиткам в рабочее время. Поклонников сразу начал интересовать вопрос, так ли это на самом деле и возможно ли, что артист в таком состоянии выступает перед публикой на концертах.

Данный видеоролик исполнитель выложил на своей страничке и подписал, что все происходящее было на репетиции, поэтому они решили немного расслабиться. Но работы на сцене это ни коем образом не касается и с уверенностью заявил, что на рабочем месте артисты не пьют.

Поклонники разделились на два противоположных лагеря. Одни полностью его осуждали и сказали, что такое поведение недопустимо показывать всем. А другие решили, что страшного ничего не произошло, ведь, в конце концов, все мы люди и можем немножко себе позволить отдохнуть.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 17:40
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