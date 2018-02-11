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Белый дом поддержал Израиль вследствие инцидента на сирийской границе

Белый дом назвал израильское государство верным союзником Соединённых Штатов после удара ВВС по целям в Сирии.

Белый дом поддержал Израиль вследствие инцидента на сирийской границе

В Белом доме заявлено, что Соединённые Штаты признают право израильского государства на оборонительные действия по отношению к сирийским ополченцам. Экспертом ассоциации военных политологов Андреем Кошкиным отмечается, что в Сирии ситуация была очень сложной. По его словам благодаря действиям Путина она не переросла в полномасштабное противостояние Дамаска и Тель-Авива. По словам эксперта, Владимир Путин проявляет себя довольно опытным дипломатом, хорошим верховным главнокомандующим армии, и президентом РФ. Благодаря грамотной политике на территории Ближнего Востока, РФ может теперь влиять на руководителей ближневосточных государств. Это хорошо в регионе регулирует ситуацию.

По словам эксперта, авторитет российского президента удержал Сирию и Израиль от локальной возможной войны с массой жертв.
Политика
Добавил: tantan61 Вчера, 23:00
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