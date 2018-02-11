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Ученые выяснили преимущества жизни одиноких людей

По выводам ученых, у человека, живущего одиноко и не состоящего в отношениях, есть много преимуществ перед своими не одинокими собратьями.
Ученые выяснили преимущества жизни одиноких людей


Психологи, исследовав тему одиночества, пришли к следующим выводам: среднестатистический одинокий человек имеет большую популярность в соцсетях в сравнении с теми, у кого есть пара. Кроме этого, одинокие более активны в соцсетях в плане общения с друзьями: не обремененные семейными отношениями, такие люди играют большую роль для поднятия настроения, особенно в зрелом возрасте.

Более того, у одиночек есть больше шансов совершенствоваться физически. По данным некоторых исследований, среди людей без пары меньший процент подверженных ожирению и больший – со стройным телосложением. А также у людей, не связанных отношениями, есть больше времени для саморазвития: такие люди более мотивированы для получения образования и их успехи в карьерной лестнице выше.

А устоявшееся мнение, будто одинокие люди являются несчастными и одинокими и все их желания направлены на поиск пары, психологи и социологи назвали мифом.
Общество
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 17:55
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