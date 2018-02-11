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Французы создали гаджет, позволяющий прослушивать виниловые пластинки без иглы

Французская компания MWM анонсировала новый продукт под названием «Phase», который, размещаясь на проигрывателе, позволяет слушать виниловые пластинки без использования иглы. Phase переводит движения записи в тайм-код, который затем прочитывается программным обеспечением Digital Vinyl System (DVS), например, Serato или Traktor.
Французы создали гаджет, позволяющий прослушивать виниловые пластинки без иглы


Phase – это пара небольших прямоугольных передатчиков с липкой нижней поверхностью, которые необходимо прикрепить сверху к винилу. Когда запись воспроизводится, датчики Phase передают информацию об этих движениях в приемник, который подключен как к редуктору DJ, так и к ноутбуку, на котором работает программное обеспечение DJ. Компания заявляет, что использует запатентованный метод беспроводной связи на основе радиочастот, а не Bluetooth, как предполагают многие.

Устройство решает множество проблем, связанных не только с использованием проигрывателей в клубах, но и с доставкой гаджета на концерты, к тому же Phase совместим с любым проигрывателем, не требует использования специального витка с временным кодом и обновления или замены поворотного круга.

Компания заявляет, что заряд передатчиков Phase должен отвечать 10 часам работы. Устройство появится на рынке этим летом, стоимость составит около 300 долларов.
dzen / Технологии
Добавил: Dasha Purple Вчера, 16:23
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