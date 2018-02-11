Французы создали гаджет, позволяющий прослушивать виниловые пластинки без иглы

Phase – это пара небольших прямоугольных передатчиков с липкой нижней поверхностью, которые необходимо прикрепить сверху к винилу. Когда запись воспроизводится, датчики Phase передают информацию об этих движениях в приемник, который подключен как к редуктору DJ, так и к ноутбуку, на котором работает программное обеспечение DJ. Компания заявляет, что использует запатентованный метод беспроводной связи на основе радиочастот, а не Bluetooth, как предполагают многие.Устройство решает множество проблем, связанных не только с использованием проигрывателей в клубах, но и с доставкой гаджета на концерты, к тому же Phase совместим с любым проигрывателем, не требует использования специального витка с временным кодом и обновления или замены поворотного круга.Компания заявляет, что заряд передатчиков Phase должен отвечать 10 часам работы. Устройство появится на рынке этим летом, стоимость составит около 300 долларов.