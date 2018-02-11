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YouTube отнёс видео о заточке ножей к детскому контенту

Пользователи известного детского приложения YouTube Kids, где доступны видеоролики, которые соответствуют установленным возрастным ограничениям, смогли заметить, что детям к просмотру предлагаются видеоролики, которые обучают заточке ножей.

YouTube отнёс видео о заточке ножей к детскому контенту

Главная особенность YouTube Kids заключается во внедрённом фильтре, не пропускающем к проигрыванию в программе взрослый контент. Встревоженные пользователи поделились своей находкой в интернете с широкой общественностью. Отмечается, что сейчас начали появляться сотни видеороликов, которые не предназначены для просмотра детьми, но подобные видео не обладают возрастными ограничениями.

При этом взволнованные родители напрямую обратились в Google к разработчикам приложения. На это от создателей последовал ответ, что борьба с подобным нежелательным контентом вскоре обретёт новый характер, обзаведясь при этом инструментами, исключающими такого рода видеоролики.
Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 22:50
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