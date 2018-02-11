Анна Хилькевич рассказала журналистам, что ради детей сможет простить мужу измену, если такое произойдет

Недавно в откровенном интервью Анна Хилькевич призналась журналистам, что открыла у себя новые черты характера. Киноактриса заметила, что стала сдержанней, спокойней и перестала ревновать супруга. А раньше была слишком категоричной и чересчур ревнивой.А еще на днях словила себя на мысли, что возможно сможет простить измену супругу, если однажды такое произойдет. А ведь вся причина в детях, ведь теперь она начала намного серьезней относится к браку. А если в счастливой семье двое деток, то это уже двойная ответственность.Именно ради детей, домашнего уюта и сохранения семьи девушка сможет простить супругу измену. Также Анна призналась, что они с мужем хотят снова стать родителями, о чем уже даже предупредила своих продюсеров.Супругу Анны сейчас проще найти с дочкой общий язык, поэтому он начал задумываться об увеличении семьи. Он считает,что в будущем дети смогут себя сами чем-нибудь занимать. Если возлюбленный хочет ребенка, то отказывать в этом киноактриса ему не собирается и в ближайшем будущем осуществят свою мечту.