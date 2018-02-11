АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Сокровища Али- Бабы: В недрах пещеры Мата-Таш и среднеазиатских аналогах ценности охраняются незримыми духами
EUR 71.39 USD 58.17
Курс валют на 10.02.2018

Анна Хилькевич рассказала журналистам, что ради детей сможет простить мужу измену, если такое произойдет

Анна Хилькевич рассказала в интервью, что готова закрыть глаза на измену супруга, если такое произойдет, ради детей.

Анна Хилькевич рассказала журналистам, что ради детей сможет простить мужу измену, если такое произойдет


Недавно в откровенном интервью Анна Хилькевич призналась журналистам, что открыла у себя новые черты характера. Киноактриса заметила, что стала сдержанней, спокойней и перестала ревновать супруга. А раньше была слишком категоричной и чересчур ревнивой.

А еще на днях словила себя на мысли, что возможно сможет простить измену супругу, если однажды такое произойдет. А ведь вся причина в детях, ведь теперь она начала намного серьезней относится к браку. А если в счастливой семье двое деток, то это уже двойная ответственность.

Именно ради детей, домашнего уюта и сохранения семьи девушка сможет простить супругу измену. Также Анна призналась, что они с мужем хотят снова стать родителями, о чем уже даже предупредила своих продюсеров.

Супругу Анны сейчас проще найти с дочкой общий язык, поэтому он начал задумываться об увеличении семьи. Он считает,что в будущем дети смогут себя сами чем-нибудь занимать. Если возлюбленный хочет ребенка, то отказывать в этом киноактриса ему не собирается и в ближайшем будущем осуществят свою мечту.

dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 17:13
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда «Реальных пацанов» Николай Наумов приедет
К утру 12 февраля в Москве может выпасть до 6 см
«Почта России» планирует с марта поднять цены на
Собянин сообщил про открытие новых станций
Зимние Олимпийские игры-2018 находятся под
Объём посылок, получаемых россиянами из-за
ЦРУ отрицает сообщения касательно выплаты
Авторы отложили выпуск обновления популярной игры
Стамбул: Состоялась встреча пресс-секретаря
Канадские хоккеистки разгромили россиянок в
Белый дом поддержал Израиль вследствие инцидента
YouTube отнёс видео о заточке ножей к детскому
Саакашвили заявил, его прабабушка спасла Сталина
Иван Ургант отказался сниматься в «Гардемаринах»
Энтузиасты запустили Windows 10 для ARM на
Способность Homo sapiens к рисованию ученые
Светскую львицу Алену Кравец не узнали на фото
Житель Сочи сдал билет на Ан-148 и избежал гибели
Компания Blackmagic объявила про выход бюджетной
Анна Седокова поведала о своей травме и способе
Эксперты: Программное обеспечение для
В Британии провели повторное исследование обломка
Алексей Панин опубликовал снимок голых
Джастин Тимберлейк устроил повторно «момент
Оксана Самойлова показала на видео, как покатала
Представлена рестайлинговая версия седана Lifan
Сергей Лазарев рассказал постыдную правду о Лере
Николай Басков и «Дискотека Авария» приготовили
Hyundai Kona Electric 2019 может превзойти
Поклонники сравнили Светлану Лободу с Ким
Просмотреть все новости