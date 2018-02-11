Энтузиасты запустили Windows 10 для ARM на смартфоне Microsoft Lumia 950
Инициативные пользователи различных смартфонов продолжают эксперименты над программным функционалом этих устройств, изучая таким образом их не выявленные возможности. Результатом последнего эксперимента стал запуск Windows 10 для ARM на смартфоне Microsoft Lumia 950.
Один из блогеров социальной сети Twitter продемонстрировал снимки, запечатлевшие факт запуска на смартфоне Microsoft Lumia 950 Windows 10 для ARM-устройств.
Снимки, конечно, свидетельствуют о запуске оперативной системы, однако не могут свидетельствовать, корректно ли она работает. Но, тем не менее, к проделанному эксперименту установки новейшей версии Windows 10 на устаревший смартфоне Microsoft Lumia 950, эксперты отнеслись с неподдельным интересом.
Многие из них не исключают возможности, что с введением компанией Microsoft операционной системы Windows Core, сматрфоны серии Lumia получат новую жизнь.
Ведь сегодня платформа Windows 10 Mobile без обновлений теряет привлекательность, как операционная система.
Один из блогеров социальной сети Twitter продемонстрировал снимки, запечатлевшие факт запуска на смартфоне Microsoft Lumia 950 Windows 10 для ARM-устройств.
Снимки, конечно, свидетельствуют о запуске оперативной системы, однако не могут свидетельствовать, корректно ли она работает. Но, тем не менее, к проделанному эксперименту установки новейшей версии Windows 10 на устаревший смартфоне Microsoft Lumia 950, эксперты отнеслись с неподдельным интересом.
Многие из них не исключают возможности, что с введением компанией Microsoft операционной системы Windows Core, сматрфоны серии Lumia получат новую жизнь.
Ведь сегодня платформа Windows 10 Mobile без обновлений теряет привлекательность, как операционная система.
Технологии
Добавил: George21 Вчера, 22:40