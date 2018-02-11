Анастасия Волочкова опубликовала совместный снимок дочери с её возлюбленным

На публикации дочка балерины Ариадна исполняет элементы поддержки, а загадочный избранник Волочковой держит её на руках. Под постом звезда написала, что это репетиция поддержек и скоро состоится шоу. Впечатления фолловеров оказались разными.Одни поклонники раскритиковали Анастасию за то, что она публикует совместные фото с возлюбленным, потому что отношения надо проверять временем. Другие фанаты пожелали балерине простого женского счастья. Однако не обошлось без критики хейтеров. Они в который раз раскритиковали знаменитость за откровенные публикации со шпагатами, а её молодого человека за публикацию объявлений в соцсетях. Фото за пять часов собрало более 6 тысяч лайков.