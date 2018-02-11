Способность Homo sapiens к рисованию ученые объяснили способом охоты
Полагаясь на найденные наскальные рисунки можно сделать вывод, что Homo sapiens оставили после себя богатое наследие, чего нельзя сказать про неандертальцев. Специалист из Университета Калифорнии Ричард Косс и его команда предполагают, что такая разница тесно связана с техниками охоты людей. Они уверены, что ловкое использование метательных копий непосредственно отражалась на способностях людей рисовать.
Неандертальцы для охоты пользовались короткими и очень тяжелыми копьями, которые были эффективны только на близких расстояниях. Homo sapiens, в свою очередь, использовали легкие копья.
Косс считает, что охотившись с помощью метательных снарядов, древние люди приобретали внимательность к деталям и развивали зрительно-моторные координации. Наскальные рисунки были так называемыми «учебниками», с помощью которых люди тренировали свою наблюдательность и могли определять слабые места животных. Кроме того наскальная живопись помогала формировать социальную жизнь Homo sapiens и передавать то, что они хотели запомнить.
Мозг Homo sapiens привык, что ему постоянно нужно прицеливаться и анализировать обстановку, поэтому и появилась потребность изображать все на скалах.
Неандертальцы для охоты пользовались короткими и очень тяжелыми копьями, которые были эффективны только на близких расстояниях. Homo sapiens, в свою очередь, использовали легкие копья.
Косс считает, что охотившись с помощью метательных снарядов, древние люди приобретали внимательность к деталям и развивали зрительно-моторные координации. Наскальные рисунки были так называемыми «учебниками», с помощью которых люди тренировали свою наблюдательность и могли определять слабые места животных. Кроме того наскальная живопись помогала формировать социальную жизнь Homo sapiens и передавать то, что они хотели запомнить.
Мозг Homo sapiens привык, что ему постоянно нужно прицеливаться и анализировать обстановку, поэтому и появилась потребность изображать все на скалах.
Наука
Добавил: Oleneva Вчера, 22:30