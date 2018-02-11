Способность Homo sapiens к рисованию ученые объяснили способом охоты

Неандертальцы для охоты пользовались короткими и очень тяжелыми копьями, которые были эффективны только на близких расстояниях. Homo sapiens, в свою очередь, использовали легкие копья.Косс считает, что охотившись с помощью метательных снарядов, древние люди приобретали внимательность к деталям и развивали зрительно-моторные координации. Наскальные рисунки были так называемыми «учебниками», с помощью которых люди тренировали свою наблюдательность и могли определять слабые места животных. Кроме того наскальная живопись помогала формировать социальную жизнь Homo sapiens и передавать то, что они хотели запомнить.Мозг Homo sapiens привык, что ему постоянно нужно прицеливаться и анализировать обстановку, поэтому и появилась потребность изображать все на скалах.