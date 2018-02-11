Компания Blackmagic объявила про выход бюджетной 4К-телекамеры

Устройство обладает отличными техническими характеристиками, возможностью снимать видео в 4К-формате. Разрешение UltraHD 3840х2160 пикс. Доступны также будут сменные объективы за счёт оснащения байонетом B4. Его можно по желанию сменить на другой, который позволяет работать с такими объективами, как F,PL, EF. Для хранения отснятых материалов в камере предусматриваются карты памяти разъемов SD и CFast. Выделили по два слота на каждый имеющийся формат носителей.URSA Broadcast способна снимать превосходный по качеству видеоматериал, насыщенный телесными тонами, который позволяет использовать его непосредственно из камеры, исключая дополнительную обработку. При этом интерфейс камеры сделали с большим количеством кнопок, а также органов управления.