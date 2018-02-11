Анна Седокова поведала о своей травме и способе исцеления эмоциями

Анна Седокова рассказала, как она выступала с поврежденными связками на ноге. Артистка поведала, что когда она пришла к доктору, оказалось, что травма крайне серьезная. У певицы было намечено важное выступление, а лечиться ей надо было очень долго. Причем перед концертом исполнительница песен проделала немалый путь к локации своего выступления.Перед концертом для Анны приготовили за кулисами стул – чтобы она могла отдыхать между выступлениями. К счастью, данная история закончилась удачно. Седокова, выйдя на сцену, буквально забыла касательно своей травмы. В результате, певица отыграла концерт на каблуках и ни разу не воспользовалась стулом.