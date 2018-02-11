В Британии провели повторное исследование обломка летающей тарелки спустя 60 лет

Интересно то, что артефакт нашли более 60 лет назад, но подробно исследовать его решили только сейчас. Обломок представляет собой сплав меди и свинца, на котором были выбиты странные иероглифы. Теперь уфологи считают, что гуманоиды решили специально сбросить объект на Землю.Первым исследователем артефакта стал профессор из Университета Шеффилда Халлама Дэвид Кларк. После этого обломок поместил в Музей науки и только спустя 60 лет решили исследовать снова. Повторное изучение дало доказательства, что обломок является частью летающей тарелки.