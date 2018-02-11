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В Британии провели повторное исследование обломка летающей тарелки спустя 60 лет

Вблизи курортного города Скарборо (Британия) уфологам удалось обнаружить уникальный артефакт, который подтверждает существование инопланетян. Находка представляет собой обломок от инопланетного корабля, который весит 14 кг. Специалисты были уверены, что часть корабля попала на Землю вследствие взрыва и крушения НЛО.

Интересно то, что артефакт нашли более 60 лет назад, но подробно исследовать его решили только сейчас. Обломок представляет собой сплав меди и свинца, на котором были выбиты странные иероглифы. Теперь уфологи считают, что гуманоиды решили специально сбросить объект на Землю.
В Британии провели повторное исследование обломка летающей тарелки спустя 60 лет

Первым исследователем артефакта стал профессор из Университета Шеффилда Халлама Дэвид Кларк. После этого обломок поместил в Музей науки и только спустя 60 лет решили исследовать снова. Повторное изучение дало доказательства, что обломок является частью летающей тарелки.
Наука
Добавил: Oleneva Вчера, 22:00
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