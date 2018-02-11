Курбан Омаров продолжает давать в Сети житейские советы

Сегодня на своей странице в социальной сети Instagram Курбан Омаров опубликовал скриншот сообщений одной из поклонницы. Девушка попросила совета касаемо своих отношений с супругом. Она рассказала, что у них с мужем разные взгляды на жизнь, и ее раздражает его поведение.Курбан решил ответить, опубликовав пост, в котором и изложил все свои мысли по данному поводу. В дополнение к своим словам звезда прикрепил фотографию своей семьи. Мужчина посоветовал поклоннице пересмотреть свои взгляды по поводу того, зачем она живет именно со своим супругом.Омаров обнаружил в ее словах несколько противоречий, которые доказывают лишь то, что девушка оценивает мужа под воздействием негативных эмоций, вызванных бытовыми проблемами. Поэтому Курбан предложил ей прямо поговорить с супругом, возможно, придти к какому-то компромиссу.Мужчина добавил, что в существующих ссорах не может быть виновным только один человек, поэтому прежде чем обвинять кого-либо, стоит под другим углом посмотреть на ситуацию.Подписчики были приятно удивлены, что Курбан помогает своим поклонникам разобраться в семейных проблемах. Многие отметили, что им было интересно читать рассуждения Омарова на эту тему.