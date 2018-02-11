Ольга Бузова объявила войну мужчинам «Wi-Fi»

Бузова недавно выступила на «Big Love Show 2018». В качестве наряда для выступления звезда выбрала костюм цвета милитари, вдобавок вооружившись автоматом. На само шоу Ольга пришла в сопровождении девушек с оружием.Своим появлением певица вызвала настоящий ажиотаж не только среди журналистов, но и зрителей. Такой образ был выбран неслучайно, так как Бузова на сцене исполняла песню «Wi-Fi». Видимо, звезда объявила настоящую войну мужчинам «Wi-Fi».Сама Ольга назвала это «армией Бузовой». Пока поклонники восхищались «опасной и вооруженной» певицей, хейтеры в очередной раз раскритиковали внешний вид девушки. По их мнению, данная песня не имеет никакого отношения к военной тематике, поэтому использовать оружие и цвет милитари совсем неуместно.Но стоит отметить, что, несмотря на довольно необычный образ, Бузовой в который раз удалось произвести впечатление на публику своим появлением. Вполне возможно, что Ольга создала новый тренд.