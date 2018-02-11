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Ольга Бузова объявила войну мужчинам «Wi-Fi»

Звезда «Дома-2», певица Ольга Бузова выступила на «Big Love Show» в необычном образе, объявив тем самым войну мужчинам, которые раздают себя другим как «Wi-Fi».

Ольга Бузова объявила войну мужчинам «Wi-Fi»

Бузова недавно выступила на «Big Love Show 2018». В качестве наряда для выступления звезда выбрала костюм цвета милитари, вдобавок вооружившись автоматом. На само шоу Ольга пришла в сопровождении девушек с оружием.

Своим появлением певица вызвала настоящий ажиотаж не только среди журналистов, но и зрителей. Такой образ был выбран неслучайно, так как Бузова на сцене исполняла песню «Wi-Fi». Видимо, звезда объявила настоящую войну мужчинам «Wi-Fi».

Ольга Бузова объявила войну мужчинам «Wi-Fi»

Сама Ольга назвала это «армией Бузовой». Пока поклонники восхищались «опасной и вооруженной» певицей, хейтеры в очередной раз раскритиковали внешний вид девушки. По их мнению, данная песня не имеет никакого отношения к военной тематике, поэтому использовать оружие и цвет милитари совсем неуместно.

Но стоит отметить, что, несмотря на довольно необычный образ, Бузовой в который раз удалось произвести впечатление на публику своим появлением. Вполне возможно, что Ольга создала новый тренд.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Вчера, 16:27
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