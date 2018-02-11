Оксана Самойлова показала на видео, как покатала дочь на коньках

Модель под постом написала, что для дочки это был самый лучший день. Судя по счастливому лицу дочки Самойловой и рэп-исполнителя Джигана, девочке действительно очень нравится кататься на коньках. Подписчики выразили восхищение главным героиням видеоролика, а Оксану Самойлову похвалили за трепетное отношение к детям.Как отметили поклонники, это замечательно, что семья живет полноценной жизнью, и звёздные родители успевают и работать, и тренироваться, и развлекаться, а также для своих дочерей каждый день превращать в особенный. Пост Самойловой в течение двадцати часов сумел собрать свыше миллиона отметок «Мне нравится» и более 900 восхитительных комментариев от многочисленных подписчиков знаменитости.