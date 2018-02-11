Представлена рестайлинговая версия седана Lifan 820

Обновлённый автомобиль Lifan 820 получил габариты 4 865/1 835/1 480 мм, при колесной базе - 2 775 мм. Под капотом обновлённого седана установлен турбированный двигатель LF477ZLQ объёмом 1,5 литра производительностью 141 лошадиную силу, который работает на пару с «механикой» на 5 ступеней или «автоматом» на 8 диапазонов.Функциональный список рестайлингового седана Lifan 820 пополнится современным мультимедийным комплексом с поддержкой смартфонов, а также сменилось расположение кнопок управления системами автомобиля.На российском рынке актуальная генерация седана реализуется под названием Lifan Murman по цене от 989 900 рублей.