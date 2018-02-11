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Представлена рестайлинговая версия седана Lifan 820

Китайские производители готовят к выходу на рынок рестайлинговую версию седана Lifan 820, который в России больше известен как Lifan Murman. Накануне в сети опубликовали фотографии новинки.

Представлена рестайлинговая версия седана Lifan 820


Обновлённый автомобиль Lifan 820 получил габариты 4 865/1 835/1 480 мм, при колесной базе - 2 775 мм. Под капотом обновлённого седана установлен турбированный двигатель LF477ZLQ объёмом 1,5 литра производительностью 141 лошадиную силу, который работает на пару с «механикой» на 5 ступеней или «автоматом» на 8 диапазонов.

Функциональный список рестайлингового седана Lifan 820 пополнится современным мультимедийным комплексом с поддержкой смартфонов, а также сменилось расположение кнопок управления системами автомобиля.

На российском рынке актуальная генерация седана реализуется под названием Lifan Murman по цене от 989 900 рублей.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 21:40
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