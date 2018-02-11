Hyundai Kona Electric 2019 может превзойти Chevrolet Bolt EV's по мощности

По словам разработчиков, кроссовер Hyundai Kona Electric будет иметь диапазон в 292 мили, что позволит новинке потеснить Chevrolet Bolt EV с диапазоном в 238 миль в рейтинге ЕРА, который присваивается согласно новой процедуре WLTP. На сегодняшний день рейтинг возглавляет Tesla с диапазоном в 300 миль. Однако Hyundai Kona Electric 2019 года до лидерства не хватает совсем немного.Эксперты не исключаю, что кроссовер Hyundai Kona Electric будет оснащён двумя силовыми агрегатами и полноприводной системой. Двигатели для электрокара разработали специалисты компании LG. Одного заряда кроссоверу хватит для преодоления 470 километров. При этом кроссовер получит опцию быстрой зарядки.С такими мощными показателями Hyundai Kona Electric 2019 года составит достойную конкуренцию не только для Chevrolet Bolt EV's, но и для Tesla.