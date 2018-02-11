К 15-летнему юбилею Meizu представит сразу 3 модели смартфонов
В Сети появилась информации от китайского пользователя @MMDDJ, в которой указано, что компания Meizu собирается представить к своему 15-летнему юбилею сразу три новых смартфона. Речь идет о юбилейных Meizu 15, Meizu 15 Lite и Meizu 15 Plus.
Что касается технической информации об этих трех устройствах, то пока что таковой нигде нет. Тем не менее, некоторые предполагают, что модификация Meizu 15 будет работать на базе процессора компании Samsung, Meizu 15 Lite оснастят чипом Mediatek, а Meizu 15 Plus получит кристалл Snapdragon.
Стоит отметить, что ранее предполагался выход только двух новых мобильных устройств в этом году, но пока касательно тройной презентации тоже никакой официальной информации не поступало. Если в будущем и готовиться анонс сразу трех смартфонов Meizu, то вероятнее всего, что это случится в конце следующего месяца.
Что касается технической информации об этих трех устройствах, то пока что таковой нигде нет. Тем не менее, некоторые предполагают, что модификация Meizu 15 будет работать на базе процессора компании Samsung, Meizu 15 Lite оснастят чипом Mediatek, а Meizu 15 Plus получит кристалл Snapdragon.
Стоит отметить, что ранее предполагался выход только двух новых мобильных устройств в этом году, но пока касательно тройной презентации тоже никакой официальной информации не поступало. Если в будущем и готовиться анонс сразу трех смартфонов Meizu, то вероятнее всего, что это случится в конце следующего месяца.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 21:20