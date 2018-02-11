АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Сокровища Али- Бабы: В недрах пещеры Мата-Таш и среднеазиатских аналогах ценности охраняются незримыми духами
EUR 71.39 USD 58.17
Курс валют на 10.02.2018

К 15-летнему юбилею Meizu представит сразу 3 модели смартфонов

В Сети появилась информации от китайского пользователя @MMDDJ, в которой указано, что компания Meizu собирается представить к своему 15-летнему юбилею сразу три новых смартфона. Речь идет о юбилейных Meizu 15, Meizu 15 Lite и Meizu 15 Plus.

К 15-летнему юбилею Meizu представит сразу 3 модели смартфонов


Что касается технической информации об этих трех устройствах, то пока что таковой нигде нет. Тем не менее, некоторые предполагают, что модификация Meizu 15 будет работать на базе процессора компании Samsung, Meizu 15 Lite оснастят чипом Mediatek, а Meizu 15 Plus получит кристалл Snapdragon.

Стоит отметить, что ранее предполагался выход только двух новых мобильных устройств в этом году, но пока касательно тройной презентации тоже никакой официальной информации не поступало. Если в будущем и готовиться анонс сразу трех смартфонов Meizu, то вероятнее всего, что это случится в конце следующего месяца.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 21:20
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда «Реальных пацанов» Николай Наумов приедет
К утру 12 февраля в Москве может выпасть до 6 см
«Почта России» планирует с марта поднять цены на
Собянин сообщил про открытие новых станций
Зимние Олимпийские игры-2018 находятся под
Объём посылок, получаемых россиянами из-за
ЦРУ отрицает сообщения касательно выплаты
Авторы отложили выпуск обновления популярной игры
Стамбул: Состоялась встреча пресс-секретаря
Канадские хоккеистки разгромили россиянок в
Белый дом поддержал Израиль вследствие инцидента
YouTube отнёс видео о заточке ножей к детскому
Саакашвили заявил, его прабабушка спасла Сталина
Иван Ургант отказался сниматься в «Гардемаринах»
Энтузиасты запустили Windows 10 для ARM на
Способность Homo sapiens к рисованию ученые
Светскую львицу Алену Кравец не узнали на фото
Житель Сочи сдал билет на Ан-148 и избежал гибели
Компания Blackmagic объявила про выход бюджетной
Анна Седокова поведала о своей травме и способе
Эксперты: Программное обеспечение для
В Британии провели повторное исследование обломка
Алексей Панин опубликовал снимок голых
Джастин Тимберлейк устроил повторно «момент
Оксана Самойлова показала на видео, как покатала
Представлена рестайлинговая версия седана Lifan
Сергей Лазарев рассказал постыдную правду о Лере
Николай Басков и «Дискотека Авария» приготовили
Hyundai Kona Electric 2019 может превзойти
Поклонники сравнили Светлану Лободу с Ким
Просмотреть все новости