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Специалисты: Когнитивная терапия улучшает состояние больных аутизмом

Новые исследования могут стать прорывом в терапии для взрослых с аутизмом (ASD). Ученые пришли к выводу, что когнитивная терапия приводит к значительному нейрокогнитивному улучшению, что открывает возможности для трудоустройства.
Специалисты: Когнитивная терапия улучшает состояние больных аутизмом


Результаты наглядно свидетельствуют, что предыдущие исследования обходили стороной вопрос аутизма взрослых и были сосредоточены на раннем выявлении и лечении у детей.

Специалисты объясняют, что взрослые с аутизмом часто сталкиваются с такими проблемами, как безработица, социальное обесценение и низкое качество жизни.

Исследование «Когнитивная терапия расстройства аутизма у взрослых: результаты 18-месячного клинического исследования» задействовало 54 взрослых участников. Работу провели Шон Эук, M.S.W., профессор социальной работы и психиатрии, и Нэнси Миньшу, профессор психиатрии и неврологии.

В исследовании проверено два метода: когнитивная (CET) и обогащенная поддерживающая терапия (EST).

CET сосредоточена на улучшении мышления и социальном понимании, производится посредством компьютерных упражнений, направленных на стимуляцию внимания, памяти и механизма решения проблем.

EST основывается на традиционных методах психотерапии и использует их для разработки эффективных стратегий борьбы со стрессом и негативными эмоциями.

Результаты исследования, опубликованные в интернет-журнале Autism Research, показали, что после 18 месяцев лечения с помощью CET, у взрослых с аутизмом наблюдалось значительное улучшение нейрокогнитивной функции, особенно в отношении внимания и способности быстро обрабатывать информацию. Дальнейшие улучшения также наблюдались на уровне социального познания и взаимопонимания.
dzen / Наука
Добавил: Dasha Purple Сегодня, 14:37
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