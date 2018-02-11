Специалисты: Когнитивная терапия улучшает состояние больных аутизмом

Результаты наглядно свидетельствуют, что предыдущие исследования обходили стороной вопрос аутизма взрослых и были сосредоточены на раннем выявлении и лечении у детей.Специалисты объясняют, что взрослые с аутизмом часто сталкиваются с такими проблемами, как безработица, социальное обесценение и низкое качество жизни.Исследование «Когнитивная терапия расстройства аутизма у взрослых: результаты 18-месячного клинического исследования» задействовало 54 взрослых участников. Работу провели Шон Эук, M.S.W., профессор социальной работы и психиатрии, и Нэнси Миньшу, профессор психиатрии и неврологии.В исследовании проверено два метода: когнитивная (CET) и обогащенная поддерживающая терапия (EST).CET сосредоточена на улучшении мышления и социальном понимании, производится посредством компьютерных упражнений, направленных на стимуляцию внимания, памяти и механизма решения проблем.EST основывается на традиционных методах психотерапии и использует их для разработки эффективных стратегий борьбы со стрессом и негативными эмоциями.Результаты исследования, опубликованные в интернет-журнале Autism Research, показали, что после 18 месяцев лечения с помощью CET, у взрослых с аутизмом наблюдалось значительное улучшение нейрокогнитивной функции, особенно в отношении внимания и способности быстро обрабатывать информацию. Дальнейшие улучшения также наблюдались на уровне социального познания и взаимопонимания.