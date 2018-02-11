Блогеры сравнили на видео камеры смартфонов Samsung Galaxy A8 2018 и Samsung Galaxy S8
Представители технологического сообщества TechBuzz решили провести интересный опыт, чтобы понять, отличаются ли между собой камеры смартфонов Samsung Galaxy A8 2018 и Samsung Galaxy S8. Отмечается, что эксперимент проводился как в условиях дневного освещения, так и в вечернее время суток.
На видеозаписи можно увидеть, как авторы эксперимента сразу предлагают качество двух изображений, которое было сделано этими мобильными устройствами. Таким образом, можно наглядно оценить картинку, получающуюся на дисплее Galaxy A8 2018 и Galaxy S8.
В конечном счете, как считают многие комментаторы видеозаписи, Galaxy S8 все-таки опередил по показателю качества полученного снимка нынешний флагман Galaxy A8 2018. Тем не менее, были моменты, когда изображения получались лучше и у новинки.
На видеозаписи можно увидеть, как авторы эксперимента сразу предлагают качество двух изображений, которое было сделано этими мобильными устройствами. Таким образом, можно наглядно оценить картинку, получающуюся на дисплее Galaxy A8 2018 и Galaxy S8.
В конечном счете, как считают многие комментаторы видеозаписи, Galaxy S8 все-таки опередил по показателю качества полученного снимка нынешний флагман Galaxy A8 2018. Тем не менее, были моменты, когда изображения получались лучше и у новинки.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 21:10