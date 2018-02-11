Модель Мария Лиман рассказала, что в обычной жизни одевается очень скромно и сдержанно

Модель Мария Лиман, которая очень известна многим, своими сексуальными фотоснимками рассказала, что в повседневной жизни она старается не привлекать к себе внимание и одевается очень скромно и неприглядно.А на своей личной страничке с завидной регулярностью выкладывает новые откровенные снимки. А на днях девушка продемонстрировала утреннюю гимнастику лежа на скамье. Сексапильности упражнению добавила сексуальная одежда темноволосой красотки.Мария Лиман надела кружевные чулки, обувь на высоком каблуке и боди в сеточку. А в описании к этому фото знаменитость добавила, что утренняя зарядка является залогом успеха.Большинство пользователей отметили, что от таких сексуальных упражнений полуобнаженной модели они были без ума. А кое-кто решил спросить у девушки, как она себя ведет и что одевает в повседневной жизни, когда отсутствуют объективы фотокамер.По заверению Лиман, в обычной жизни она не привлекает внимание и одевается очень скромно и сдержанно, а вот в Instagram она намного смелей и многое себе позволяет.