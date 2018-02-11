Microsoft выпустила новое некачественное обновление для смартфонов

Корпорация закончила поддерживать для Windows 10 Mobile обновления, но допускает возможность выпуска иногда различных фирменных приложений для данной операционной системы. Таким исключением стало приложение «Фотографии». Это на первый взгляд довольно практичное и удобное приложение, которое обладает большим количеством функций. Присмотревшись, а также протестировав программу, стало очевидно, что это является не так. Вследствие того, что для разработки данного приложения отвели мало времени, оно получилось довольно некачественным.При этом скорость работы приложения была очень низкой, а само приложение максимально некомфортным. «Фотографии» потребляли довольно большой заряд аккумуляторной батареи. По мнению многих специалистов, программы Microsoft с каждым годом становятся все хуже.