Ким Кардашьян поведала о том, как привела себя в форму после двух беременностей

Знаменитость реалити-шоу Ким Кардашьян поделилась с поклонниками, как приводила себя в форму после того, как родила двоих детей. Как оказалось, ее привлекательное тело – это заслуга не только физических нагрузок, всевозможных диет и изнурительных тренировок.Кардашьян, как и большинство обычных женщин, после вынашивания ребенка и кормления грудью приобрела растяжки в области живота и груди. Поэтому знаменитость решила прибегнуть к глобальным методам и воспользовалась хирургическими услугами. На своих проблемных местах светская львица сделала шлифовку кожи при помощи лазера.Знаменитая мама призналась, что растяжки в области груди образовались из-за кормления грудью, а в области живота во время роста плода. Ким поделилась, что данная процедура полностью ее избавила от дефектов чему она бесконечно рада.Стоит добавить, что совсем недавно у Кардашьян родился третий ребенок, прекрасная девочка. Знаменитость вынашивала ребенка не сама, из-за проблем со здоровьем, а прибегла к помощи суррогатной матери.