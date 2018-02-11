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Ким Кардашьян поведала о том, как привела себя в форму после двух беременностей

Ким Кардашьян рассказала поклонникам о том, каким образом она привела свое тело в форму после двух беременностей.

Ким Кардашьян поведала о том, как привела себя в форму после двух беременностей


Знаменитость реалити-шоу Ким Кардашьян поделилась с поклонниками, как приводила себя в форму после того, как родила двоих детей. Как оказалось, ее привлекательное тело – это заслуга не только физических нагрузок, всевозможных диет и изнурительных тренировок.

Кардашьян, как и большинство обычных женщин, после вынашивания ребенка и кормления грудью приобрела растяжки в области живота и груди. Поэтому знаменитость решила прибегнуть к глобальным методам и воспользовалась хирургическими услугами. На своих проблемных местах светская львица сделала шлифовку кожи при помощи лазера.

Знаменитая мама призналась, что растяжки в области груди образовались из-за кормления грудью, а в области живота во время роста плода. Ким поделилась, что данная процедура полностью ее избавила от дефектов чему она бесконечно рада.

Стоит добавить, что совсем недавно у Кардашьян родился третий ребенок, прекрасная девочка. Знаменитость вынашивала ребенка не сама, из-за проблем со здоровьем, а прибегла к помощи суррогатной матери.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 15:12
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