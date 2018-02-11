Объединение FAGMA через 10 лет уничтожит человечество

В свою очередь аналитик предложил владельцам современных девайсов данных популярных компаний, задуматься насколько сильно они являются зависимыми от гаджетов. Как было выяснено, большинство больше половины свободного своего времени тратят на использование устройств. По мнению экспертов, эта тенденция стартовала в 2015 году. Тогда рынок гаджетов стал увеличиваться за короткое время в несколько раз. Специалисты отмечают, что голосовые помощники, современный ИИ, «умные» дома приводят человечество к гибели.Эксперты заметили, что Facebook перезапустил систему бота, для расширения влияния на пользователей. Apple и Google «захват» человечества станут осуществлять непосредственно за счёт ИИ.