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Составлен типичный портрет столичного преступника

Портрет среднестатистического преступника современной Москвы составили в столичной прокуратуре.

Составлен типичный портрет столичного преступника


В результате соответствующей работы специалисты московской прокуратуры констатировали, что это – приезжий мужчина в возрасте 30 - 49 лет, имеющий среднее образование и не имеющий постоянного источника доходов.

Основанием для такого вывода явились факты выявленных виновников преступлений в количестве тридцати трех тысяч. Анализ этих фактов свидетельствует, что 84 процентов преступлений были совершены мужчинами. Половину из их числа составили мужчины от 30-ти до 49-летнего возраста. Из них больше 60-ти процентов – без постоянного источника доходов. Это люди, большей своей части, взрослевшие в 1990-е годы.
Общество
Добавил: George21 Вчера, 20:30
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