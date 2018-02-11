Составлен типичный портрет столичного преступника

В результате соответствующей работы специалисты московской прокуратуры констатировали, что это – приезжий мужчина в возрасте 30 - 49 лет, имеющий среднее образование и не имеющий постоянного источника доходов.Основанием для такого вывода явились факты выявленных виновников преступлений в количестве тридцати трех тысяч. Анализ этих фактов свидетельствует, что 84 процентов преступлений были совершены мужчинами. Половину из их числа составили мужчины от 30-ти до 49-летнего возраста. Из них больше 60-ти процентов – без постоянного источника доходов. Это люди, большей своей части, взрослевшие в 1990-е годы.