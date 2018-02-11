SpaceX собирается отправить людей к Луне в этом году

В американской компании сообщают, что старт ракеты-носителя с экипажем должен быть произведен со стартовой площадки на мысе Канаверал в штате Флорида. Представители SpaceX также выражают благодарность агентству NASA за то, что оно принимало участие в создании пилотируемого корабля Dragon 2. Предполагается, что аппарат отправит двух людей в путешествие вокруг Луны, а в космос его выведет ракета Falcon 9.Помимо этого стоит отметить, что в середине весны или в начале лета пилотируемый корабль Crew Dragon может полететь к Международной космической станции. В случае успеха компания собирается ежегодно проводить до четырех подобных пусков за год.