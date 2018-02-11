АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Сокровища Али- Бабы: В недрах пещеры Мата-Таш и среднеазиатских аналогах ценности охраняются незримыми духами
EUR 71.39 USD 58.17
Курс валют на 10.02.2018

Ученые: Верховая езда помогает ветеранам войны, страдающим ПТСР

Новый подход к снижению проявления симптомов посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) среди ветеранов – это использование предписанной терапевтической верховой езды (THR) в качестве бесплатной терапии.
Ученые: Верховая езда помогает ветеранам войны, страдающим ПТСР


В новом исследовании ученые из Университета Миссури (MU) определили, что ветераны проявляют значительное снижение показателей ПТСР всего через несколько недель после THR. Общие результаты показывают, что верховая езда может быть клинически эффективным средством для облегчения симптомов ПТСР у ветеранов войны.

«ПТСР – это тревожное расстройство, возникающее после столкновения с опасными для жизни событиями или травмами, оставляющими след на воспоминаниях, убеждениях и чувствах, – сказала Ребекка Джонсон, профессор Колледжа ветеринарной медицины MU. – Ежегодно более 23 миллионов военных ветеранов испытывают симптомы ПТСР. Нашей целью было проверить, как такой дополнительный метод лечения, как терапевтическая верховая езда, влияет на самочувствие пациентов».

Исследование показало, что взаимодействие между лошадьми и наездниками повышает уверенность, чувство собственного достоинства, сенсорную чувствительность и социальную мотивацию для снижения стресса последних.

Симптомы ПТСР ученые фиксировали в программе по истечению трех и шести недель.

«Результаты показали, что после трех недель THR участники программы испытали снижение показателей ПТСР почти на 67%, – сказала Джонсон. – Через шесть недель – на 87%. Интересно, что ветераны, участники исследования, воевали во Вьетнаме, то есть испытывали симптомы ПТСР в течение 40 или 50 лет. Системы здравоохранения должны использовать THR как бесплатную терапию».
dzen / Наука
Добавил: Dasha Purple Сегодня, 14:01
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Американские СМИ назвали российских спортсменов
Внешность 72-летней Голди Хоун шокировал
В сети показали "Копейку" с роскошным тюнингом
Анонсирован ТОП-10 кроссоверов, которые нельзя
Модель Мария Лиман рассказала, что в обычной
Ноутбук T-bao Tbook X8S Pro получил платформу
Назван Топ-10 самых популярных европейских
Ким Кардашьян поведала о том, как привела себя в
В Китае за 4 года открыли более 20 млн новых фирм
Пользователи интернета поражены красотой внучки
Седан LADA Vesta отправился в Валенсию на тесты
Анна Хилькевич рассказала журналистам, что готова
Британка пила по 30 банок колы в день в течение
Специалисты: Когнитивная терапия улучшает
Сегодня в Нью-Йорке состоится вручение премии
Обнародованы некоторые подробности об
Ученые: Верховая езда помогает ветеранам войны,
Специалисты дали советы касательно быстрых и
Немец Веллингер стал обладателем золота в прыжках
Украинский изобретатель превратил внедорожник
Скоростной спуск и супергигант на ОИ-2018 были
Сергей Зверев показал на фотосессии, как
Оксана Федорова появилась на торжественном
Виктор Орбан: Венгрия увеличит объемы закупаемого
Джейми Оливер закроет 12 своих ресторанов в
Фанаты раскритиковали Анастасию Волочкову за фото
Анна Хилькевич поделилась с фанатами, что снег и
Рэп исполнитель Тимати появился на большой сцене
На автосалоне в Женеве будет представлен
Оргкомитет ОИ-2018 в Пхенчхане сетует на низкую
Бывший политик Латвии заявил, что при СССР жить
Зрители изумились тем, как сильно Татьяне
Правительство готовит налоговый маневр и
В Чикаго дебютирует гоночный Hyundai i30 N TCR
В Великобритании дворник чудом избежал смерти от
Экономисты озвучили максимальную стоимость
Просмотреть все новости