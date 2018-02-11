Ученые: Верховая езда помогает ветеранам войны, страдающим ПТСР

В новом исследовании ученые из Университета Миссури (MU) определили, что ветераны проявляют значительное снижение показателей ПТСР всего через несколько недель после THR. Общие результаты показывают, что верховая езда может быть клинически эффективным средством для облегчения симптомов ПТСР у ветеранов войны.«ПТСР – это тревожное расстройство, возникающее после столкновения с опасными для жизни событиями или травмами, оставляющими след на воспоминаниях, убеждениях и чувствах, – сказала Ребекка Джонсон, профессор Колледжа ветеринарной медицины MU. – Ежегодно более 23 миллионов военных ветеранов испытывают симптомы ПТСР. Нашей целью было проверить, как такой дополнительный метод лечения, как терапевтическая верховая езда, влияет на самочувствие пациентов».Исследование показало, что взаимодействие между лошадьми и наездниками повышает уверенность, чувство собственного достоинства, сенсорную чувствительность и социальную мотивацию для снижения стресса последних.Симптомы ПТСР ученые фиксировали в программе по истечению трех и шести недель.«Результаты показали, что после трех недель THR участники программы испытали снижение показателей ПТСР почти на 67%, – сказала Джонсон. – Через шесть недель – на 87%. Интересно, что ветераны, участники исследования, воевали во Вьетнаме, то есть испытывали симптомы ПТСР в течение 40 или 50 лет. Системы здравоохранения должны использовать THR как бесплатную терапию».